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Евкуров призвал глав районов Ингушетии чаще проводить приемы граждан

В стране Северный Кавказ
19 октября, 18:00 UTC+3 МАГАС МАГАС 19, октября. /ТАСС

Глава республики также передал главе самого крупного в регионе Малгобекского района папку с предложениями и жалобами населения

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Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал руководителей районов чаще встречаться с жителями республики для решения их проблем. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Руководитель региона призвал все муниципалитеты вести свою работу открыто и чаще проводить приемы граждан, чтобы отчетливо владеть обстановкой на вверенной территории. Необходимо знать проблемы людей, помогать решать их и всячески содействовать этому", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что глава республики передал аналог "зеленой папки" главы государства с предложениями и жалобами населения главе Малгобекского района Адаму Цечоеву. "В ней собраны обращения жителей региона, которые поступили в рамках ежеквартальной программы "Диалог с народом". Президент РФ Владимир Путин подал хороший пример - проект "зеленая папка" - и мы решили его перенять", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в папке было 14 обращений, посвященных разным вопросам. "Например, жительница одного села попросила главу республики построить мечеть в населенном пункте. Были просьбы построить дома культуры в селах, школы и прочие обращения. Подобные передачи папок мы хотим сделать традицией, вторая папка уже готовится", - сказали в пресс-службе.

Малгобекский район является самым большим в Ингушетии, население - 55 тыс. человек. Вручать подобные папки с поручениями главам регионов Путин начал в этом году. В них собраны обращения граждан, которые поступили в ходе "Прямой линии" с президентом РФ.

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