Евкуров призвал глав районов Ингушетии чаще проводить приемы граждан

Алонсо продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен"Спорт 19 октября, 18:41
Комиссия СФ выразила уверенность, что стадион ЧМ-2018 Нижнего Новгорода будет сдан в срокСпорт 19 октября, 18:33
Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами КаспияПолитика 19 октября, 18:24
Дед Мороз будет поддерживать участников ЧМ-2018 на всех матчахСпорт 19 октября, 18:03
Как учатся дети в одном из старейших сел ДагестанаВ стране 19 октября, 18:02
Евкуров призвал глав районов Ингушетии чаще проводить приемы гражданСеверный Кавказ 19 октября, 18:00
Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 17:58
Одна из старейших в Москве гимназия имени Капцовых отметила 125-летний юбилейМосква 19 октября, 17:56
Путин рассказал о работе специалистов из США на российских ядерных объектахПолитика 19 октября, 17:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал руководителей районов чаще встречаться с жителями республики для решения их проблем. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.
"Руководитель региона призвал все муниципалитеты вести свою работу открыто и чаще проводить приемы граждан, чтобы отчетливо владеть обстановкой на вверенной территории. Необходимо знать проблемы людей, помогать решать их и всячески содействовать этому", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что глава республики передал аналог "зеленой папки" главы государства с предложениями и жалобами населения главе Малгобекского района Адаму Цечоеву. "В ней собраны обращения жителей региона, которые поступили в рамках ежеквартальной программы "Диалог с народом". Президент РФ Владимир Путин подал хороший пример - проект "зеленая папка" - и мы решили его перенять", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в папке было 14 обращений, посвященных разным вопросам. "Например, жительница одного села попросила главу республики построить мечеть в населенном пункте. Были просьбы построить дома культуры в селах, школы и прочие обращения. Подобные передачи папок мы хотим сделать традицией, вторая папка уже готовится", - сказали в пресс-службе.
Малгобекский район является самым большим в Ингушетии, население - 55 тыс. человек. Вручать подобные папки с поручениями главам регионов Путин начал в этом году. В них собраны обращения граждан, которые поступили в ходе "Прямой линии" с президентом РФ.