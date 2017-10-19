Второй в РФ по величине мультимедийный парк "Россия - моя история" открылся в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Второй в РФ по величине мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" открылся в четверг в центре Махачкалы, передает корреспондент ТАСС. Общая площадь мультимедийного парка составляет 13 тыс. кв. метров, больше - только в Москве (27 тыс. кв. метров).

В торжественной церемонии открытия музейного комплекса приняли участие врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Алексей Гасанов, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов), представители Фонда гуманитарных проектов, курирующего строительство аналогичных музеев по всей стране.

"Позвольте мне от имени врио главы республики Владимира Васильева, народного собрания и правительства Дагестана всех дагестанцев приветствовать на этом торжестве. Этот музейный комплекс позволит посетителям стать участниками тех или иных событий, увидеть архитектуру, культуру, быт, окунуться в мир традиций", - сказал на открытии парка врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов.

Помощник полномочного представителя президента РФ в СКФО Алексей Гасанов зачитал приветствие первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в котором он также поздравил всех жителей республики с открытием комплекса. Епископ Егорьевский Тихон пожелал, чтобы "и для молодого поколения жителей Дагестана, и для среднего и старшего поколения этот дом экспозиции "Россия-моя история", "Мой Дагестан" стал бы домом любимым, родным, часто посещаемым".

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем 1000-летняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы, которые уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде, должны появиться в 25 городах страны.