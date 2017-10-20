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Молодым учителям расскажут об антикоррупционной деятельности на форуме в Пятигорске

В стране Северный Кавказ
20 октября, 15:13 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, октября. /ТАСС

Педагоги также поучаствуют в интеллектуальных квест-играх

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СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Молодые педагоги пройдут обучение на молодежном образовательном форуме Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) "Профсоюзная перспектива - 2017", который пройдет в регионе с 23 по 26 октября, сообщила в пятницу пресс-служба краевого министерства образования и молодежной политики.

"В рамках "Года профсоюзного PR-движения", объявленного Общероссийским профсоюзом образования, на базе Молодежного многофункционального патриотического центра "Машук" (в Пятигорске - прим. ТАСС) пройдет форум "Профсоюзная перспектива - 2017". В мероприятиях форума примут участие молодые педагоги, представители районов Ставропольского края и республик СКФО, стаж работы в образовательных учреждениях которых не превышает трех лет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в течение трех дней профсоюзные активисты пройдут обучение по нескольким направлениям, в частности по интерактивным образовательным стратегиям, специфике работы классного руководителя, антикоррупционной деятельности.

"Помимо образовательного блока, молодых педагогов ждут интерактивные площадки, интеллектуальные квест-игры. По завершению участники пройдут тестирование, опираясь на полученные в рамках форума знания. На торжественном закрытии педагоги получат удостоверения о повышении квалификации", - подчеркнули в пресс-службе.

Организаторами форума являются Ставропольская краевая организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования и Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования.

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