Школа танца для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась на Ставрополье

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ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Школа инклюзивного танца для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Пятигорске, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.
Первый урок в новой школе преподали танцоры из Сочи, призеры российских и международных соревнований по танцам на колясках - Владимир Родионов и Надежда Хатипоглу.
"Надежда и Владимир приехали в Пятигорск вместе с Михаилом Пономаревым, тренером сборной команды Краснодарского края по танцам на колясках, чтобы здесь научить педагогов-танцмейстеров работать с детьми и подростками, которые, вопреки всем диагнозам и ограничениям, мечтают о танцах", - говорится в сообщении.
Пара рассказала об опыте участия в сочинских инклюзивных проектах, выступлениях на чемпионате России.
"Занятия в пятигорской инклюзивной школе танцев будут проходить регулярно. На первом этапе сочинцы будут курировать работу тренеров, затем новое для Пятигорска направление арт-социальной реабилитации будет развиваться самостоятельно", - отмечается в документе.
Средства на развитие школы инклюзивного танца планируют собрать во время благотворительного Лермонтовского бала, который состоится 20 октября.