Дагестан и КЧР вошли в топ-10 регионов по реализации "майских указов" о госуправлении

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ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия и Дагестан вошли в первую десятку регионов России по выполнению майских указов президента в сфере государственного управления, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.
"Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг регионов страны по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом РФ в мае 2012 года. В топ-10 регионов по выполнению "майских указов", направленных на совершенствование системы государственного управления, Дагестан занимает пятое место, Карачаево-Черкесия - седьмое место", - говорится в сообщении.
Десятку возглавил Приморский край, замкнула Ульяновская область. В тройке лидеров - также Тамбовская и Омская области, занявшие второе и третье места соответственно.