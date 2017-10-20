Дагестан и КЧР вошли в топ-10 регионов по реализации "майских указов" о госуправлении

ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия и Дагестан вошли в первую десятку регионов России по выполнению майских указов президента в сфере государственного управления, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг регионов страны по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом РФ в мае 2012 года. В топ-10 регионов по выполнению "майских указов", направленных на совершенствование системы государственного управления, Дагестан занимает пятое место, Карачаево-Черкесия - седьмое место", - говорится в сообщении.

Десятку возглавил Приморский край, замкнула Ульяновская область. В тройке лидеров - также Тамбовская и Омская области, занявшие второе и третье места соответственно.