Более 700 тонн клубники будут выращивать в теплицах на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Тепличный комплекс по выращиванию клубники, строительство которого запланировано в Ставропольском крае в 2018 году, будет выпускать около 720 тонн продукции в год. Об этом сообщает во вторник пресс- служба губернатора края.

"Проект инициирован компанией Vostock Capital. Производственная площадь комплекса должна составить 6 га. Планируемый объем выращивания продукции - 720 тонн в год. Ожидается создание более 50 рабочих мест", - уточняется в сообщении.

По данным правительства, инвестор вложит в создание проекта порядка 500 млн рублей, рассматриваются несколько площадок для строительства комплекса. Работы по созданию проекта могут быть завершены в декабре 2018 года. В таком случае первый урожай тепличной клубники на Ставрополье можно будет получить весной 2019 года.

"Инициаторы проекта уверены в его успехе. По их оценке, за прошлый год Россия импортировала более 58 тыс. тонн клубники на сумму свыше 47 млн долларов, так что отечественная ягода будет очень востребована", - пояснили в пресс-службе.

Ставропольский край сейчас выпускает 10% российской продукции защищенного грунта, в планах - увеличение этой доли до 12%, отметили в региональном правительстве.