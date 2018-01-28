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Федерация альпинизма России проведет на Кавказе фестиваль и сборы для спасателей

В стране Северный Кавказ
28 января, 11:55 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

В текущем году также пройдут несколько этапов чемпионатов страны в разных дисциплинах

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НАЛЬЧИК, 28 января. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Федерация альпинизма России (ФАР) планирует провести на Кавказе в 2018 году фестиваль для любителей экстремальных видов спорта, учебные сборы для спасателей и военных, а также несколько этапов чемпионатов страны в разных дисциплинах. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Роман Брык.

"Традиционно у нас сезон на Кавказе начинается с весны. Одним из самых крупных и массовых мероприятий будет Red Fox Elbrus Race - международный фестиваль экстремального спорта, который мы проводим ежегодно на Эльбрусе. Туда приезжает до 500 опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски-альпинистов и любителей активного отдыха", - сказал Брык.

Он добавил, что в июле ФАР организует Эльбрусиаду.

"Это массовое восхождение на Эльбрус для очень широкого круга участников, как для бывалых альпинистов, так и для новичков, в нем принимают участие до 100 человек", - сказал Брык.

Также планируется провести несколько образовательных мероприятий.

"Жетон "Спасение в горах" проходит в Цейском ущелье Северной Осетии для альпинистов и спасателей, которых обучают оказанию соответствующей помощи в горных условиях. Из года в год мы проводим сборы для военных с участием различных подразделений силовиков на Центральном Кавказе и в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), как и "Школу горных гидов". В начале лета состоится "Центральная школа инструкторов" в Безенги (Кабардино-Балкария)", - отметил собеседник агентства.

Также на Кавказе планируются официальные старты, включенные в календарь Минспорта РФ.

"Первый чемпионат России по альпинизму в техническом классе уже прошел в январе в Джейрахском районе Ингушетии. Весной там планируем еще провести третий этап чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Еще несколько стартов планируется в разных республиках, всего около десяти мероприятий, в каждом из которых принимают участие до 50 человек - альпинистов высокой квалификации", - добавил Брык.

По его данным, в настоящее время ФАР объединяет более 3 тыс. альпинистов.

По оценке Брыка, всего регулярно ходят в горы до 10 тыс. россиян.

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