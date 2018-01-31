Потребность школ Ингушетии в автобусах будет решена до конца года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Потребность в школьных автобусах в Республике Ингушетия будет решена до конца 2018 года, сообщил в среду министр образования и науки республики Юсуп Костоев во время торжественного вручения ключей от новых автобусов 24 школам. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки субъекта.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в среду вручил директорам общеобразовательных организаций ключи от новых микроавтобусов. В рамках федеральной программы обновления школьных автобусных парков в республику поступило 24 единицы транспорта.

"Проблема обеспечения образовательных учреждений школьными автобусами стояла у нас довольно остро, в настоящее время ведется планомерная работа по замене автопарка. Всего на балансе подведомственных Министерству образования и науки Ингушетии учреждений находится 123 школьных автобуса, сверхнормативный срок эксплуатации, то есть свыше 10 лет, имеет 40 из них. Думаю, до конца года мы закроем потребность в школьных автобусах на 100%", - сказал Костоев.

Как отмечается, новые автобусы укомплектованы всем необходимым оборудованием для перевозки детей: устройствами, ограничивающими максимальную скорость школьного автобуса - 60 км/ч, безопасными дверьми и индивидуальными ремнями безопасности.

В мероприятии, прошедшем на площади Алания в Магасе, также приняли участие председатель правительства республики Руслан Гагиев, спикер парламента Ингушетии Зялимхан Евлоев и мэр Магаса Беслан Цечоев.