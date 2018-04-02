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В Дагестане вывели новый тип дагестанской горной породы овец

В стране Северный Кавказ
2 апреля, 9:23 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, апреля. /ТАСС

Новый тип дает примерно на 50 кг больше шерсти

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Новый тип дагестанской горной породы овец вывели в Казбековском районе Дагестана. Его презентовали в ходе семинара-совещания по вопросам развития овцеводства в республике до 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Новый тип дагестанской горной [породы овец] в ходе семинара-совещания представил председатель СПК "Красный октябрь" Казбековского района Магомедзагид Хайбулаев. Презентовав участникам мероприятия шерсть овцы [нового] артлухского типа, <...> он рассказал, что работа над выведением нового мериносового типа велась почти 14 лет", - уточнили в пресс-службе.

Новый тип отличается скороспелостью, дает на 10 кг больше мяса и примерно на 50 кг больше шерсти. "В скором времени артлухский тип дагестанской горной породы овец будет вынесен на суд экспертной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений в животноводстве для оценки, утверждения и включения в государственный реестр", - отметили в минсельхозе республики.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, овцеводство - одна из ведущих отраслей агропромышленного комплекса Дагестана, и в дальнейшем министерство уделит ей большое внимание.

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