В Северной Осетии летом выпустят в природу двух переднеазиатских леопардов

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 апреля. /ТАСС/. Первых двух переднеазиатских леопардов выпустят на территории Северной Осетии летом текущего года. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Чермен Мамиев.

"Уже летом планируется выпустить две особи (переднеазиатских леопардов - прим. ТАСС). Кроме того в леса республики выпущены 11 оленей. Они были завезены в Осетию из Ростовской области и выпущены в Турмонском заказнике, расположенном в Дигорском районе", - сказал Мамиев.

Ранее сообщалось, что новые заповедные зоны обитания переднеазиатского леопарда могут появиться в Дагестане и Северной Осетии в рамках программы по восстановлению популяции этих редких хищников на Кавказе. Программу разработали специалисты РАН совместно с WWF России и утвердило Министерство природных ресурсов и экологии РФ в 2006 году. Первый этап программы завершился в июле 2016 года, когда в дикую природу Кавказского государственного природного биосферного заповедника в районе Сочи успешно выпустили трех леопардов.

Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность подвида - от 870 до 1,3 тыс. особей. Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом столицы республики города Владикавказа. Также изображен на гербе Южной Осетии.

По информации Северо-Осетинского государственного природного заповедника, леопард обитал на Большом Кавказе до начала XX века, в Северной Осетии последних леопардов убили в 1920-е. После 1950-х леопард заходил на Большой Кавказ только с территории Армении и Азербайджана, где его популяция существовала до 1980-х.