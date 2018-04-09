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В апреле в Чечне пройдут первые республиканские казачьи игры

В стране Северный Кавказ
9 апреля, 20:30 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, апреля. /ТАСС

Помимо традиционных казачьих дисциплин, таких как бег на 1067 метров, армреслинг, перенос бревна командой, участникам предстоит продемонстрировать знания истории казачества

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ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Первые республиканские казачьи игры пройдут в апреле Шелковском районе Чечни, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального министерства молодежи.

"Шелковской район 15 апреля соберет терских казаков со всей Чеченской Республики. Участникам состязаний предстоит доказать свое лидерство в традиционных казачьих дисциплинах. Это такие состязания как "колодец", армрестлинг, перенос бревна командой, перенос на коромысле ведер с водой, бег на казачью версту - 1067 метров", - отметили в пресс-службе.

Участники также должны будут продемонстрировать старейшинам знание истории казачества. По итогам всех состязаний определят победителя и призеров, которых ждут награды и подарки от организаторов.

"В играх могут участвовать команды из шести человек. Заявки на участие принимаются до 12 апреля 2018 года", - пояснили в министерстве.

Терско-Сунженское окружное казачье общество (ТВКО) на территории Чечни включает шесть казачьих обществ в селах Наурского и Шелковского районов. Всего в обществе зарегистрировано более 250 казаков. Также в регионе функционируют три казачьих национальных центра.

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