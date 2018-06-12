Более 8 тыс. человек приняли участие в концертах и митингах ко Дню России в Ингушетии

МАГАС, 12 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек приняли участие в митингах и концертах, посвященных Дню России, которые прошли во всех крупных населенных пунктах Ингушетии. Самые масштабные мероприятия прошли в Назрани, передает корреспондент ТАСС.

"День России символизирует наше национальное единство и общую ответственность за судьбу страны. В этот день каждый россиянин чувствует свою причастность к богатой истории, культуре и многонациональным традициям. Убежден, любовь к Родине, вера в ее будущее помогут нам справиться с любыми трудностями, вдохновят нас на новые победы", - сказал глава республики Юнус-Бек Евкуров, обращаясь к собравшимся в Назрани.

Несмотря на пост в священный для мусульман месяц Рамадан, в митингах, проходивших во всех крупных населенных пунктах республики, приняли участие более 8 тыс. человек. В мероприятиях участвовали и представители различных диаспор, проживающих на территории Ингушетии.

"Для нас это значимый праздник, важно не разделять на национальность людей, мы все живем в одной стране, дружное и теплое отношение друг к другу делают Россию сильнее. Я русская, мой муж чеченец, но живу я в Ингушетии, в нашей семье никогда не придавалось значение национальности, потому что мы все россияне, и важно прививать это понимание и детям", - сказала ТАСС жительница города Сунжи Мария Дикаева.

Помимо митингов и концертов в честь праздника прошли дни открытых дверей и книжные выставки во всех музеях и библиотеках республики. Концертные программы продлятся в регионе до позднего вечера.