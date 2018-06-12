Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 8 тыс. человек приняли участие в концертах и митингах ко Дню России в Ингушетии

В стране Северный Кавказ
12 июня, 17:31 UTC+3 МАГАС МАГАС 12, июня. /ТАСС

В республике также проходят книжные выставки во всех музеях и библиотеках

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 12 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек приняли участие в митингах и концертах, посвященных Дню России, которые прошли во всех крупных населенных пунктах Ингушетии. Самые масштабные мероприятия прошли в Назрани, передает корреспондент ТАСС.

"День России символизирует наше национальное единство и общую ответственность за судьбу страны. В этот день каждый россиянин чувствует свою причастность к богатой истории, культуре и многонациональным традициям. Убежден, любовь к Родине, вера в ее будущее помогут нам справиться с любыми трудностями, вдохновят нас на новые победы", - сказал глава республики Юнус-Бек Евкуров, обращаясь к собравшимся в Назрани.

Несмотря на пост в священный для мусульман месяц Рамадан, в митингах, проходивших во всех крупных населенных пунктах республики, приняли участие более 8 тыс. человек. В мероприятиях участвовали и представители различных диаспор, проживающих на территории Ингушетии.

"Для нас это значимый праздник, важно не разделять на национальность людей, мы все живем в одной стране, дружное и теплое отношение друг к другу делают Россию сильнее. Я русская, мой муж чеченец, но живу я в Ингушетии, в нашей семье никогда не придавалось значение национальности, потому что мы все россияне, и важно прививать это понимание и детям", - сказала ТАСС жительница города Сунжи Мария Дикаева.

Помимо митингов и концертов в честь праздника прошли дни открытых дверей и книжные выставки во всех музеях и библиотеках республики. Концертные программы продлятся в регионе до позднего вечера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия День России
Страны
Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: результат от новых санкций США будет нулевой
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
4
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
5
Трамп и Ким: чего ждать после завершения саммита
6
Кораблекрушения и несчастные случаи с жертвами на внутренних водных путях с 2000 г. Досье
7
Следователи считают владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости