Более 600 дворов благоустроят к 200-летию Грозного

ГРОЗНЫЙ, 20 июня. /ТАСС/. Более 600 дворовых площадок планируют благоустроить в Грозном к 200-летию со дня основания города, которое будет отмечаться 5 октября. Об этом сообщил в среду мэр города Муслим Хучиев.

"Всего в Грозном предстоит благоустроить 635 дворов, из которых первым этапом будет охвачено 456. Из этого числа обязательства по обустройству почти половины дворов на себя взял глава региона Рамзан Кадыров. Данные мероприятия организовываются в рамках подготовки к празднованию 200-летия Грозного и будут начаты в ближайшие дни", - сказал он.

В рамках программы по подготовке и празднованию юбилея города в Грозном также отреставрировано 12 объектов культурного наследия. Это четыре жилых дома и памятники, которые сохранились после двух военных кампаний. Осенью в Чечне пройдет фестиваль индийской культуры, который станет частью торжеств в честь 200-летия города.

Указ о праздновании 200-летия Грозного был подписан президентом России 26 февраля 2015 года. Запланировано около 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые события, спортивные соревнования и форумы. На мероприятия, приуроченные к юбилею, на 2016-2018 годы выделено 271,43 млн рублей, из них более 257 млн - средства федерального бюджета.

Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжа была заложена крепость Грозная, в 1869 году на ее месте стал возводиться город.