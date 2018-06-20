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В Кабардино-Балкарии провели первые процедуры ЭКО

В стране Северный Кавказ
20 июня, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Базовые программы ЭКО для пациентов, имеющих регистрацию и полис республики, осуществляются за счет средств ОМС

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первые процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в перинатальном центре в Кабардино-Балкарии. Беременность наступила уже у трех женщин, которые на протяжении нескольких лет не могли завести детей, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

"В республике зарегистрировано около тысячи семейных пар, которые хотели бы завести детей, но не могут из-за диагноза бесплодие. До сих пор для получения процедур ЭКО женщины направлялись в федеральные клиники. Теперь данный вид медицинской помощи оказывают в Кабардино-Балкарском перинатальном центре", - цитирует министра здравоохранения республики Марата Хубиева его пресс-служба.

Специалисты центра проводят все существующие варианты программ вспомогательных репродуктивных технологий лечения бесплодия, в том числе инъекции при тяжелом мужском бесплодии, "выращивание" эмбрионов, перенос криоконсервированных эмбрионов и донорство.

Базовые программы ЭКО для пациентов, имеющих регистрацию и полис Кабардино-Балкарии, осуществляются за счет средств ОМС.

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