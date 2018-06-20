Одни из первых фото Кавказа показали на выставке в Краснодаре

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Посетители выставки "Женщины Кавказа", которая открылась в среду в Центральном выставочном зале Краснодара, смогут увидеть одни из первых сделанных в регионе фотографий, сообщил ТАСС в среду куратор экспозиции, директор по выставочной деятельности фонда "Мир Кавказа" Артем Бузоев.

"Вообще мы выставку делаем так: на снимках есть адыги, казаки, ингуши, чеченцы. Мы живем на Кавказе все вперемешку, поэтому как живем, так и фото развешиваем. Плохо только, что зал маленький, у нас более 500 фотографий, разместить удалось около 150. <…> На Кавказе центром культурной жизни был Владикавказ, и первые фотографии были сделаны там, и их можно увидеть", - сказал Бузоев.

Среди представленных фото также есть снимки аварского поэта Расула Гамзатова с женой и дагестанского селения Кубачи, известное мастерами по работе с металлами. "Когда на этот снимок [селения Кубачи] смотришь, то удивляешься: как люди вообще там жили? Муравьиное гнездо, дома друг на друге, как в Нью-Йорке небоскребы, только там прямые, а тут по холму вверх идут", - отметил куратор.

По его словам, самая большая фотография - свадьба балкарцев, на ней изображено более 50 человек. "Фотографии более 120 лет. И с той техникой, которая была, надо было, чтобы люди не пошевелились. Все старинные фотографии постановочные: сам факт сфотографироваться, запечатлеть свой образ - это был редкий праздник, поэтому люди готовились, надевали лучшие одежды, ставили позы и сцены, устраивали целые репетиции", - добавил Бузоев.

Он пояснил, что фото для выставки собирались по музеям и частным коллекциям из разных регионов России и стран Закавказья. Они сделаны в разные годы разными фотохудожниками.

Работа выставки продлится до 2 июля.