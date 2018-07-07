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В Ингушетии в рамках ФЦП и за счет инвестиций строятся более 130 объектов

В стране Северный Кавказ
7 июля, 22:17 UTC+3 МАГАС МАГАС 7, июля. /ТАСС

Строительство этих объектов позволит решить проблему с безработицей в регионе, отметил глава республики Юнус-Бек Евкуров

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МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Строительство более 130 объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства и промышленности ведется на территории Ингушетии в рамках федеральных целевых программ (ФЦП) и за счет инвестиционных средств, сообщил в субботу в своем аккаунте в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"На совещании с кабинетом министров рассмотрели проектный план сдачи объектов, вводимых в эксплуатацию в 2018-2019 гг. На сегодняшний день на территории республики, в рамках ФЦП и за счет инвестиционных средств, ведется строительство более 130 объектов: школы - 17, детские сады - 16, объекты здравоохранения - 8, жилые дома - 20, объекты благоустройства - 4, объекты спорта - 8, инженерные сети - 17, объекты культуры - 8, промышленные объекты - 7, торгово-административные центры - 21, объекты сельского хозяйства - 8", - написал Евкуров.

На совещании с Кабинетом министров рассмотрели проектный план сдачи объектов вводимых в эксплуатацию в 2018-2019 гг. На сегодняшний день на территории Республики Ингушетия, в рамках федеральных целевых программ и за счет инвестиционных средств, ведется строительство более 130 объектов: школы – 17, детские сады – 16, объекты здравоохранения – 8, жилые дома – 20, объекты благоустройства – 4, объекты спорта – 8, инженерные сети – 17, объекты культуры – 8, промышленные объекты – 7, торгово-административные центры – 21, объекты сельского хозяйства - 8. Отдельно хочу отметить социальные объекты. Среднеобразовательные и дошкольные учреждения будут построены в селах Назрановского, Малгобекского, Сунженского районов, в городах Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак и Сунжа. Также продолжается программа строительства ФОКов и домов культуры в каждом сельском поселении. Отделение сердечно-сосудистой хирургии будет открыто в Назрани. При строительстве вышеперечисленных объектов создано более 8000 временных рабочих мест. По окончанию строительства объектов госзаказа будет создано более 3000 постоянных рабочих мест. Дал поручение уделять особое внимание развитию рынка строительных материалов на территории республики и четко придерживаться сроков сдачи объектов.

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По его словам, строительство этих объектов позволит решить проблему с безработицей в регионе.

"Среднеобразовательные и дошкольные учреждения будут построены в селах трех районов республики и пяти городах. Продолжается программа строительства ФОКов и домов культуры в каждом сельском поселении, отделение сердечно-сосудистой хирургии будет открыто в Назрани. При строительстве вышеперечисленных объектов создано более 8000 временных рабочих мест и по окончанию строительства объектов госзаказа будет создано более 3000 постоянных рабочих мест", - добавил глава региона.

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