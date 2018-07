В Ингушетии в рамках ФЦП и за счет инвестиций строятся более 130 объектов

На совещании с Кабинетом министров рассмотрели проектный план сдачи объектов вводимых в эксплуатацию в 2018-2019 гг. На сегодняшний день на территории Республики Ингушетия, в рамках федеральных целевых программ и за счет инвестиционных средств, ведется строительство более 130 объектов: школы – 17, детские сады – 16, объекты здравоохранения – 8, жилые дома – 20, объекты благоустройства – 4, объекты спорта – 8, инженерные сети – 17, объекты культуры – 8, промышленные объекты – 7, торгово-административные центры – 21, объекты сельского хозяйства - 8. Отдельно хочу отметить социальные объекты. Среднеобразовательные и дошкольные учреждения будут построены в селах Назрановского, Малгобекского, Сунженского районов, в городах Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак и Сунжа. Также продолжается программа строительства ФОКов и домов культуры в каждом сельском поселении. Отделение сердечно-сосудистой хирургии будет открыто в Назрани. При строительстве вышеперечисленных объектов создано более 8000 временных рабочих мест. По окончанию строительства объектов госзаказа будет создано более 3000 постоянных рабочих мест. Дал поручение уделять особое внимание развитию рынка строительных материалов на территории республики и четко придерживаться сроков сдачи объектов.

