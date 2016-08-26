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Подготовка к реконструкции аэропорта Байкал началась в Улан-Удэ

Сибирь
26 августа, 14:05 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 26, августа. /ТАСС
Проект предусматривает строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,4 км и шириной 45 метров, что позволит принять практически любые воздушные суда
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УЛАН-УДЭ, 26 августа. /ТАСС/. Подготовительный этап реконструкции международного аэропорта Байкал началась в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В пятницу в аэропорт прибыла первая партия оборудования генподрядчика ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства". Оно необходимо для установки стационарного комплекса по изготовлению бетонного покрытия взлетно-посадочной полосы", - сказали в пресс-службе.

На строительной площадке, ранее переданной генподрядчику, планируется размещение бетонно-растворной установки, асфальто-бетонного завода и склада по хранению инертных материалов. Кроме того, в ходе подготовительного этапа будут проведены геодезические работы.

Проект реконструкции аэродромного комплекса Улан-Удэ реализуется в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". В мае проект стоимостью 4,1 млрд рублей одобрила Главгосэкспертиза.

Проект предусматривает строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,4 км и шириной 45 метров, что позволит принять практически любые воздушные суда, в том числе самолеты Airbus А321-200, Boeing 737-900ER и Boeing 767-300.

Аэропорт Байкал имеет федеральное значение. Его пассажиропоток составляет около 300 тысяч человек. Одним из преимуществ воздушной гавани является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

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