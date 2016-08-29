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Сборная звезд сыграет в благотворительном матче с командой общественности Томска

Сибирь
29 августа, 9:39 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 29, августа. /ТАСС
Акция проводится в помощь детям со сложными заболеваниями
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ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Футбольно-концертное шоу пройдет в понедельник в Томске в рамках федеральной благотворительной акции "Под флагом добра". Центральным событием станет матч между сборной российских звезд и командой местной общественности и спортсменов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Акция проводится в помощь детям со сложными заболеваниями. Деньги на их лечение поступят от продажи билетов на шоу. В составе томской команды в благотворительный футбол сыграют заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатаев, руководители областных департаментов, представители университетов, спортивных федераций, ветераны томского футбола. Они выступят против сборной российских звезд "Росич-Старко": Ильи Авербуха, Виктора Зинчука, Пьера Нарцисса, Эдгарда Запашного и других", - сообщили в пресс-службе.

Встреча пройдет на домашнем стадионе футбольного клуба "Томь" - "Труд". Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, матч будет состоять из двух таймов по 30 минут. После игры пройдет концерт артистов - участников матча. Все собранные средства пойдут на лечение и реабилитацию детей, проживающих в Томской области.

По данным областных властей, по состоянию на пятницу, 26 августа было уже продано 4 тыс. билетов на общую сумму 800 тыс. рублей. Кроме того, еще 1,2 млн рублей благотворители перечислили на специальный счет акции. Первые взносы пришли от строительных компаний и вузов, затем подключились бюджетные учреждения, социально ответственный бизнес, есть отчисления от частных лиц.

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