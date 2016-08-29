Бюджетный кредит сократит доходы и расходы бюджета Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Бюджетный кредит из федеральной казны, соглашение о предоставлении которого Новосибирской области достигнуто между Министерством финансов РФ и региональным правительством, повлияет на параметры бюджета области. Расходы на обслуживание государственного долга будут сокращены, план по доходам также снижен, сообщил в ходе заседания регионального правительства министр финансов области Виталий Голубенко.

"В законопроекте мы предлагаем доходную часть бюджета откорректировать в сторону уменьшения на 1,1 млрд рублей. Расходную часть откорректировать только в сторону уменьшения в части ассигнований на обслуживание государственного долга, это 565 млн рублей", - сказал Голубенко.

Он пояснил, что это обусловлено тем, что подписанное в августе соглашение о предоставлении региону почти 10,5 млрд рублей бюджетного кредита предполагает замещение им кредитов коммерческих банков. Поскольку бюджетный кредит предоставляется по минимальной ставке в 0,1%, его обслуживание обходится гораздо дешевле, с чем и связано сокращение расходов на обслуживание государственного долга.

Таким образом, после корректировки доходы бюджета Новосибирской области составят 107,7 млрд рублей, расходы - 113,9 млрд рублей, дефицит - 6,2 млрд рублей. Правительство региона одобрило поправки в бюджет, теперь их рассмотрит сессия Заксобрания.

По состоянию на 1 августа 2016 года, госдолг Новосибирской области составлял 40,8 млрд рублей. На банковские кредиты в его структуре приходилось 12,2 млрд рублей, на бюджетные кредиты - 18,1 млрд рублей. Остальная часть долга относится к обязательствам по облигациям.