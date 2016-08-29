Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджетный кредит сократит доходы и расходы бюджета Новосибирской области

Сибирь
29 августа, 12:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, августа. /ТАСС
По состоянию на 1 августа 2016 года, госдолг региона составлял 40,8 млрд рублей
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Бюджетный кредит из федеральной казны, соглашение о предоставлении которого Новосибирской области достигнуто между Министерством финансов РФ и региональным правительством, повлияет на параметры бюджета области. Расходы на обслуживание государственного долга будут сокращены, план по доходам также снижен, сообщил в ходе заседания регионального правительства министр финансов области Виталий Голубенко.

"В законопроекте мы предлагаем доходную часть бюджета откорректировать в сторону уменьшения на 1,1 млрд рублей. Расходную часть откорректировать только в сторону уменьшения в части ассигнований на обслуживание государственного долга, это 565 млн рублей", - сказал Голубенко.

Он пояснил, что это обусловлено тем, что подписанное в августе соглашение о предоставлении региону почти 10,5 млрд рублей бюджетного кредита предполагает замещение им кредитов коммерческих банков. Поскольку бюджетный кредит предоставляется по минимальной ставке в 0,1%, его обслуживание обходится гораздо дешевле, с чем и связано сокращение расходов на обслуживание государственного долга.

Таким образом, после корректировки доходы бюджета Новосибирской области составят 107,7 млрд рублей, расходы - 113,9 млрд рублей, дефицит - 6,2 млрд рублей. Правительство региона одобрило поправки в бюджет, теперь их рассмотрит сессия Заксобрания.

По состоянию на 1 августа 2016 года, госдолг Новосибирской области составлял 40,8 млрд рублей. На банковские кредиты в его структуре приходилось 12,2 млрд рублей, на бюджетные кредиты - 18,1 млрд рублей. Остальная часть долга относится к обязательствам по облигациям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
2
Автомобиль столкнулся с поездом в Забайкалье, пять человек пострадали
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама