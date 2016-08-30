Пассажиры Boeing-757, аварийно севшего в Братске, вылетели в Москву

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Пассажиры Boeing-757 авиакомпании "ВИМ-Авиа", совершившего в понедельник вечером экстренную посадку в аэропорту Братска (Иркутская область), продолжили во вторник утром путешествие в Москву. Об этом сообщили ТАСС в международном аэропорту Братска (ПАО "АэроэБратск").

По словам представителя авиапредприятия, лайнер, следовавший по маршруту Владивосток - Москва, после обнаружения неисправности генератора одного из двигателей, совершил посадку в ближайшем аэропорту по трассе полета в 18:18 местного времени (13:18 мск). На борту находились 88 пассажиров и 10 членов экипажа. На ночь они были размещены в гостиницах Братска.

"Авиаперевозчиком был направлен в Братск резервный борт. В 6:45 местного времени (1:45 мск) он вылетел в Москву. Таким образом пассажиры были направлены в аэропорт назначения", - сказал представитель аэропорта Братска. Он также пояснил, что резервным бортом на место были доставлены детали для ремонта экстренно севшего Boeing.

"Воздушному судну был необходим незначительный ремонт, технически он не представлял особой сложности, поэтому был произведен на месте. В 09:22 местного времени (04:22 мск) Boeing-757 также вылетел в Москву...", - добавил собеседник агентства.