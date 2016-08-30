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Геослужба РАН зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,2 в акватории Байкала

Сибирь
30 августа, 11:41 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 30, августа. /ТАСС
В Иркутске и пригороде он ощущался на 2-3 балла
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ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Байкальская геофизическая служба СО РАН зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,2 в акватории озера Байкал в ночь с понедельника на вторник, сообщается на сайте службы.

По данным службы, эпицентр сейсмособытия, зарегистрированного в 00:46 местного времени, находился в точке с координатами 52.02 северной широты 105.67 восточной долготы, в 19 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области. В Большом Голоустном интенсивность толчка составляла 5 баллов, в Иркутске и пригороде он ощущался на 2-3 балла, на территории Бурятии в городе Бабушкин и поселках Посольское, Мысовая, Клюевка на 3-4 балла.

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