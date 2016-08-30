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Студенты помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой собрать урожай и кедровые шишки

Сибирь
30 августа, 12:52 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
В общей сложности группа из 10 человек пробыла у староверки 10 дней
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Отшельница Агафья Лыкова

Отшельница Агафья Лыкова

© ГУ МЧС России по Хакасии/ТАСС

КЕМЕРОВО, 30 августа. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Студенты-волонтеры помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовить дом к зиме, заготовить дрова и собрать урожай. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"За время пребывания добровольцы накосили траву для коз и кур, заготовили дрова, помогли убрать урожай на огороде и собрать спелые кедровые шишки, поправили оконные и дверные проемы в доме. Студентов очень заинтересовала речь Агафьи Карповны. Они записывали говор, песни и сказания староверки", - сказали в пресс-службе.

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Как уточнили ТАСС в администрации Таштагольского района, в общей сложности группа из 10 человек - 8 студентов из Московского госуниверситета информтехнологий, радиотехники и электроники, одной студентки Кемеровского госуниверситета, а также руководителя - пробыла у староверки 10 дней. В выходные добровольцев забрал вертолет, вылетевший из Таштагольского района Кемеровской области для облета территории на границе с Хакасией и оценки лесопожарной обстановки.

Также на борту воздушного судна был врач центральной райбольницы Таштагола, которая осмотрела Лыкову. По заключению медика, состояние здоровья староверки удовлетворительное. "Доктор привезла медикаменты и рассказала, как их принимать", - отметили в обладминистрации.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, в 1981 году один за другим умерли трое из детей, в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, глава Кемеровской области в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке. Письма от староверки с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района Владимир Макута.

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