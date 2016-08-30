Сибирские ученые разрабатывают флэш-память, которая будет в тысячи раз быстрее современной

Советник президента по интернету Герман Клименко создал рабочую группу по big dataЭкономика и бизнес 30 августа, 15:41
До 130 тыс. избирателей в Москве имеют возможность проголосовать на домуПолитика 30 августа, 15:40
Уэйн Руни завершит выступления за сборную Англии после ЧМ-2018Спорт 30 августа, 15:39
"Барселона" купила футболиста "Валенсии" Пако Алькасера за €30 млнСпорт 30 августа, 15:37
Медведев: никаких решений о повышении пенсионного возраста пока не принималосьЭкономика и бизнес 30 августа, 15:31
Медведев назвал отстранение паралимпийцев РФ верхом несправедливостиСпорт 30 августа, 15:23
Байдарочники Подольская и Дьяченко отстранены от участия в международных соревнованияхСпорт 30 августа, 15:12
Движение по винчестерному тоннелю в Москве запустят раньше срокаМосква 30 августа, 15:10
Даунинг-стрит: Мэй не обязана запрашивать мнение парламента по статье о BrexitМеждународная панорама 30 августа, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Ученые новосибирского Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН работают над созданием принципиально нового поколения флэш-памяти - способа хранения цифровой информации. Так называемая резистивная флэш-память будет работать в тысячу раз быстрее и в миллион раз надежнее, что увеличит долговечность флэш-накопителей и сократит частоту зарядки мобильных устройств, сообщил ТАСС главный научный сотрудник ИФП, доктор физико-математических наук Владимир Гриценко.
"Обычная флэш-память выдерживает порядка 10 тыс. циклов "запись-стирание", потом она деградирует, а резистивная память, которую мы разрабатываем, позволит делать в миллион раз больше циклов: микросхемы будут более надежными", - сказал он.
Кроме того, по словам ученого, такая память потребляет меньше энергии, поэтому мобильный телефон или планшет, в котором она установлена, будет дольше работать в автономном режиме. С другой стороны, можно, уменьшив объем аккумулятора, сократить габариты и вес устройства.
Другим преимуществом резистивной памяти является возможность наращивания объема хранимой информации. "Она позволяет сделать микросхему с характерным размером элемента памяти объемом 5 нм, что дает возможность увеличить информационную емкость микросхем до 1 терабита. Это позволит увеличить объем памяти в несколько раз", - пояснил ученый.
Он напомнил, что флэш-память - это не только привычные нам USB-накопители. Она широко используется в мобильных устройствах (телефонах, планшетах, цифровых фотоаппаратах, MP3-плеерах, электронных книгах, ГЛОНАСС и GPS навигаторах), офисной технике (компьютерах, сканерах, принтерах), банковских картах, пропусках, биометрических паспортах. После откатки технологии новая флэш-память будет не дороже существующей сейчас, добавил собеседник агентства.
По словам Гриценко, исследования в области резистивной памяти ведут во всем мире, в том числе такие ведущие полупроводниковые компании, как IBM, Intel, Panasonic, Hitachi, Samsung. Это та область, в которой возможен существенный технологический прорыв. "Есть разные варианты решения. Очень много материалов обладают этим эффектом, поэтому исследования ведутся широким фронтом, и в настоящее время непонятно пока, на каком эффекте будет разработана микросхема", - сказал Гриценко.
В разработке новосибирских ученых используются оксид гафния или оксид тантала. Принцип действия основан на изменении сопротивления диэлектрика при протекании тока. "При протекании тока образуется так называемый филамент - проводящая металлическая ниточка, которая может исчезать при окислении и восстанавливаться, при этом сопротивление меняется в 100-1000 раз. В этом состоит принцип действия резистивной памяти", - объяснил ученый.
Финансирование разработок новосибирских ученых ведет подмосковный завод микроэлектроники "Микрон", который в будущем может взять на себя производство резистивной флэш- памяти нового поколения. Гриценко отметил, что из-за особенности рынка памяти внедрение новой технологии произойдет не раньше, чем окупит себя существующая технология на нитриде кремния, то есть после 2020 года. Ученый выразил надежду, что к этому времени в России появятся свои инвесторы и возможность наладить производство у себя в стране.
По его данным, сегодня резистивная флэш-память в России не производится. Затраты на открытие завода по ее производству оцениваются в сумму около 4 млрд долларов. Между тем, объем рынка флэш-памяти в мире составляет порядка 30 млрд долларов в год. Для сравнения Гриценко привел объем продаж зерна в России, который составляет около 13 млрд долларов в год.