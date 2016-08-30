Первый приемный покой с раздельным приемом больных открылся в клинике сибирского медвуза

ТОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) открыл во вторник в своей клинике первый в Томске приемный покой с раздельным приемом больных, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В основу новой концепции работы легли принципы медицинской сортировки, то есть распределения больных в зависимости от степени тяжести состояния пациента, а не в порядке живой очереди, как это было раньше", - сообщили в пресс-службе.

В медвузе уточнили, что в отделении создана палата интенсивной терапии, смотровые и кабинеты специалистов, а также процедурный и перевязочный кабинеты. Кроме того, организован бокс с отдельным выходом для пациентов с подозрением на наличие опасного инфекционного заболевание, разделены потоки и организованы разные входы для пациентов, поступивших по скорой помощи и тех, кто пришел в клинику самостоятельно. Ректор вуза Ольга Кобякова пояснила журналистам, что оснащение отделения обошлось в 14,5 млн рублей, это средства федерального бюджета и внебюджетных источников.

"Мы сделали так, чтобы потоки пациентов не пересекались между собой, за каждым потоком закреплен свой персонал. И самое главное - минимизировать время ожидания пациента для оказания медицинской помощи", - рассказала она.

СибГМУ был основан в 1888 году. Вуз включает в себя шесть факультетов, медико-фармацевтический колледж, центральную научно-исследовательскую лабораторию, обучающий симуляционный центр, собственные многопрофильные клиники. Ежегодно в клиниках СиБГМУ получают медицинскую помощь более 20 тыс. пациентов из Томской области и других регионов России. Также клиники 10 дней в месяц дежурят по скорой помощи и ежегодно госпитализируют около 7 тыс. пациентов - 40% общего количества пациентов в Томске.