Инвестиции в экономику Красноярского края до 2030 года планируются в 7 трлн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Красноярского края в рамках Стратегии социально-экономического развития до 2030 года планируются в размере 7 трлн рублей. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер регионального правительства Виктор Зубарев.

"Для достижения устойчивого роста экономики края и создания условий комфортного проживания граждан краю потребуется до 2030 года от 6,2 до 7 трлн рублей капиталовложений в ценах 2015 года. Эти средства мы должны получить не только от частных инвесторов, но и за счет федерального бюджета", - сказал он.

Среди инвестиционных проектов планируются переработка алюминиевого и редкоземельного сырья. Центрами будут Красноярская агломерация ("Алюминиевая долина") и Железногорск-Зеленогорск (редкоземельные металлы и их передел). Ставится задача выноса за пределы Красноярска и Норильска наиболее "грязных" металлургических производств.

"Будут созданы новые энергетические мощности и получит развитие коксо- и углехимия. В результате укрепятся позиции края как одного из основных в России поставщиков энергии, цветных металлов, углеводородов", - добавил он.

В агропромышленном комплексе в результате роста эффективности будет увеличено производство сельхозпродукции и объемы ее переработки, создана прочная основа для самообеспечения региона. Увеличатся объемы поставок продукции за пределы края, прежде всего, в восточные регионы страны.

Открытие зернового рынка в государствах Азии позволит расширить экспорт - уже сейчас инвесторы строят планы расширения инфраструктуры по хранению и переработке зерна в крае.

В 2015 году инвестиции в экономику региона составили 394 млрд рублей. Разрабатываемая стратегия социально- экономического развития предполагает, что к 2030 году в Красноярском крае добыча нефти и газа вырастет в 1,5-2 раза, золота - на 20%, электроэнергии - в 1,5 раза, производство сельхозпродукции - на 30%.