Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестиции в экономику Красноярского края до 2030 года планируются в 7 трлн рублей

Сибирь
31 августа, 8:38 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, августа. /ТАСС
Среди инвестиционных проектов - переработка алюминиевого и редкоземельного сырья, новые энергетические мощности, коксо- и углехимия
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Красноярского края в рамках Стратегии социально-экономического развития до 2030 года планируются в размере 7 трлн рублей. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер регионального правительства Виктор Зубарев.

"Для достижения устойчивого роста экономики края и создания условий комфортного проживания граждан краю потребуется до 2030 года от 6,2 до 7 трлн рублей капиталовложений в ценах 2015 года. Эти средства мы должны получить не только от частных инвесторов, но и за счет федерального бюджета", - сказал он.

Смотрите также
Директор по сбыту на рынках России и стран СНГ компании "Русал" Роман Андрюшин
"Алюминиевая долина" появится в Красноярском крае

Среди инвестиционных проектов планируются переработка алюминиевого и редкоземельного сырья. Центрами будут Красноярская агломерация ("Алюминиевая долина") и Железногорск-Зеленогорск (редкоземельные металлы и их передел). Ставится задача выноса за пределы Красноярска и Норильска наиболее "грязных" металлургических производств.

"Будут созданы новые энергетические мощности и получит развитие коксо- и углехимия. В результате укрепятся позиции края как одного из основных в России поставщиков энергии, цветных металлов, углеводородов", - добавил он.

В агропромышленном комплексе в результате роста эффективности будет увеличено производство сельхозпродукции и объемы ее переработки, создана прочная основа для самообеспечения региона. Увеличатся объемы поставок продукции за пределы края, прежде всего, в восточные регионы страны.

Открытие зернового рынка в государствах Азии позволит расширить экспорт - уже сейчас инвесторы строят планы расширения инфраструктуры по хранению и переработке зерна в крае.

В 2015 году инвестиции в экономику региона составили 394 млрд рублей. Разрабатываемая стратегия социально- экономического развития предполагает, что к 2030 году в Красноярском крае добыча нефти и газа вырастет в 1,5-2 раза, золота - на 20%, электроэнергии - в 1,5 раза, производство сельхозпродукции - на 30%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве отменено более 30 авиарейсов
2
Трое вооруженных мужчин угнали у москвича Land Cruiser
3
Путин не исключает принятие закона о приоритете зарплат перед другими выплатами
4
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Массовая драка произошла в Махачкале
7
СМИ: газовый хаб в Болгарии будет стоить не менее €1,2 млрд
Темы дня
Реклама