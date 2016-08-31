Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии БайкалБанка превысят 7 млрд руб.

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объем страховых возмещений вкладчикам БайкалБанка (г. Улан-Удэ), у которого ранее была отозвана лицензия, составит 7,1 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
За выплатами могут обратиться около 40,6 тыс. вкладчиков - в том числе около 1,1 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 47,2 млн руб.
Страховое возмещение будет выплачиваться в шести субъектах РФ, в том числе в Республике Бурятия за выплатой на сумму около 3,4 млрд руб. могут обратиться порядка 30,4 тыс. вкладчиков, в Москве за выплатами на сумму около 2 млрд руб. - около 4 тыс. вкладчиков, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь - на сумму около 1,1 млрд руб. порядка 3,6 тыс. вкладчиков.
"Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются в течение года с 1 сентября 2016 г. по 3 сентября 2017 г. через Сбербанк и РНКБ Банк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов", - отмечается в сообщении.
Банк России отозвал с 18 августа 2016 года лицензию у БайкалБанка в связи с утратой капитала. По информации ЦБ, банк неадекватно оценивал принятые риски. Согласно данным отчетности, по величине активов БайкалБанк на 1 августа 2016 года занимал 230-е место в банковской системе РФ.