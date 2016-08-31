Суд в Новосибирске отправил под домашний арест бывшего депутата за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Заельцовский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему директору новосибирского ЦУМа, экс-депутату Заксобрания области Юрию Глазычеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Глазычев обвиняется в хищении группой лиц 949,7 млн рублей, предоставленных ЦУМу банком "Уралсиб" в кредит на покупку акций ОАО "ГУМ". Кроме того, ему инкриминируют хищение 21 млн рублей у миноритарных акционеров ЦУМа.

Ранее в отношении Глазычева и его бывшего заместителя Владимира Ефименко было также возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в 1998 году вместе со своим замом Владимиром Ефименко он передал все имущество ЦУМа подставной компании "Сибирское инвестиционное товарищество" за 8,5 млн рублей, обманув при этом членов совета директоров и обесценив бумаги миноритарных акционеров. Однако, Ефименко в 2014 году умер, а дело Глазычева годом позднее было закрыто в связи с истечением сроков давности.

ЦУМ - старейший торговый центр Новосибирска, расположенный в центре города. Площадь четырехэтажного здания составляет 12,5 тыс. кв. метров. По данным независимой оценки, проведенной по заказу миноритариев в 2015 году, стоимость имущества ЦУМа составляла 883 млн рублей.