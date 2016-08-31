Патриарх Кирилл начал первосвятительский визит в регионы Сибири и Дальнего Востока

ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду начал многодневный первосвятительский визит в регионы Сибири и Дальнего Востока с принесения мощей святителя Макария (Невского), именуемого "апостолом Алтая"; до этого дня святыня хранилась в подмосковной Троице-Сергиевой Лавре.

"Когда я сейчас спускался по трапу за мощами святителя, меня посетила мысль, которой хочу поделиться: святитель, который не нашел себя по-настоящему в Москве, в предреволюционной ситуации... Он вернулся к своему народу. Здесь его любили, и он любил этот народ. Это возвращение святителя на родную для него землю должно сопровождаться духовным возрождением... иначе должен забиться пульс духовной жизни Алтая", - сказал патриарх.

Он напомнил местным жителям, собравшимся на молебен перед мощами святителя Макария на месте закладки будущего кафедрального собора в центре Горно-Алтайска, о его трудном жизненном пути. Святитель изучал алтайский язык не по словарям, которых тогда просто не было, а путешествуя по отдаленным селам, пастбищам, вслушиваясь в разговоры местных жителей, сравнивая говоры. Ему удалось написать словарь и грамматику алтайского языка. Затем святитель был призван стать митрополитом Московским в трудные предреволюционные годы.

"Ему пришлось покинуть Московский митрополичий престол, скоро он уединился и закончил жизнь свою в 1926 году в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, нередко подвергаясь смертельной опасности от разбойников, от властей. И умер как будто бы безвестным человеком, как будто и не было этого потрясающего подвига, который совершил он на Алтайской земле", - отметил патриарх.

По его словам, проповедь о Христе на Алтае "не сопровождалась никаким угнетением местного народа"- в отличие от того, "как это происходило в каких-то других землях, отстоящих далеко от Руси, когда нередко огнем и мечом насаждалась вера и результат всегда был самым плохим, потому что нельзя проповедовать о любви и действовать без любви". "Святитель Макарий по-настоящему полюбил этот край, этот народ и делал все, чтобы помочь людям увидеть лик Христа и понять, что с христианством связывается самое важное, что есть у человека - любовь", - подчеркнул патриарх.

Поклониться мощам святителя Макария в первый день их пребывания на Алтае, несмотря на рабочий день, пришли тысячи человек. После молебна у святыни на месте закладки кафедрального собора в честь Всемилостивого Спаса, ковчег с мощами доставили в храм, носящий имя известного предшественника и тезки святителя - преподобного Макария Алтайского (Глухарева). Особенностью нынешнего визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в регионы Сибири и Дальнего Востока, станет то, что он заложит и освятит большое количество новых храмов. Как ожидается, патриарх посетит Алтай, Сахалин, Чукотку, Якутию и Ямал.

Патриарх совершил закладку нового кафедрального собора в Горно-Алтайске

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил закладной камень в основание нового кафедрального собора в Горно-Алтайске в честь Всемилостивого Спаса.

Предстоятель РПЦ, обращаясь к собравшимся, предостерег от "ошибочных идей", приведших в ХХ веке к трагедии революции, от которой пострадал и просветитель Алтая митрополит Макарий, мощи которого были доставлены сегодня в Горно-Алтайск. "Я радуюсь тому, что имел возможность сегодня освятить камень в основании нового кафедрального собора Всемилостивого Спаса. Именно так назывался первый собор, который был здесь построен при святителе Макарии и который был в 1936 году разрушен", - сказал патриарх.

Он пожелал, чтобы "в этом центральном месте города как можно быстрее вознеслись купола собора". По его словам, это строительство станет выражением благодарности народа, ради которого жил, трудился и с любовью в сердце к которому перешел в иную жизнь святитель Макарий. Патриарх пожелал, чтобы молитвами святителя Макария "Бог хранил в мире всех жителей Алтая и России в целом".

"Не дай Бог, чтобы какие-то глупые и часто очень ошибочные идеи вновь будоражили наш народ, сталкивали одних с другими. Потому что именно заблуждения и ошибки привели нас к тем трагедиям, которыми был отмечен ХХ век", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Он выразил уверенность, что "молитвы святых угодников достигают престола Божьего и даруют нам божественную благодать, единство народа, устремленного к построению еще более счастливой, спокойной жизни".