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Новосибирских курсантов-разведчиков будут учить по программе с компьютерными играми

Сибирь
1 сентября, 8:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, сентября. /ТАСС
С помощью компьютера курсанты будут проходить не только тактическую подготовку, обучаясь командованию различными подразделениями, но даже проводить стрельбы
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© Донат Сорокин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) внедрило новую программу обучения курсантов, которая включает больше практических занятий с применением компьютерного моделирования. Для этого училище закупило специальные электронные учебные комплексы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Курсантам предстоит обучаться по новой программе. Она включает больше практических занятий по военным дисциплинам (тактическая, огневая, специальная, горная и водолазная подготовка). В ходе подготовки будут активно использоваться современные компьютерные технологии", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦВО, с помощью компьютера курсанты будут проходить не только тактическую подготовку, обучаясь командованию различными подразделениями, но даже проводить стрельбы.

"Теперь практику можно проходить, не выходя из класса, в том числе огневую подготовку. На автомат крепится специальное приспособление, которое фиксирует положение оружия и другие факторы. Выстрел максимально реальный, есть шум, отдача. Но попал он или не попал, определяет компьютер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для нового поколения курсантов, выросшего в эпоху компьютерных игр, такие методики проще для понимания. "Им так самим учиться гораздо интереснее, ту же тактическую подготовку проходить, нажимая на кнопки, как в компьютерной игре", - отметил представитель ЦВО.

В этом году в НВВКУ принято около 200 абитуриентов, из них 140 будут готовить для мотострелковых, остальных - для разведывательных подразделений.

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