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Пассажиры задержанного почти на сутки рейса Новосибирск - Тунис пожаловались в прокуратуру

Сибирь
1 сентября, 9:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, сентября. /ТАСС
Boeing 757-300, у которого в аэропорту Толмачево была выявлена неисправность, должен был вылететь в 00:20 мск 31 августа. Фактически пассажиры отправились к месту отдыха только спустя 22 часа
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© AP Photo/J Pat Carter, архив

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Пассажиры рейса Новосибирск - Хаммамет (Тунис) авиакомпании "Ройял флайт", задержанного из-за неисправности самолета почти на сутки, написали коллективную жалобу в транспортную прокуратуру. Они просили не ремонтировать, а заменить борт, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Западно- Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

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"Пассажиры жаловались на длительную задержку вылета и не хотели лететь на отремонтированном самолете, просили, чтобы им был предоставлен другой борт. Они обратились к нам, но авиакомпания нам не поднадзорна, поэтому жалоба будет направлена в Московскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов на воздушном и водном транспорте", - сказал она.

Boeing 757-300, у которого в ходе предполетного осмотра в аэропорту Толмачево (Новосибирск) была выявлена неисправность одного из агрегатов ("изменение температуры выходящих газов"), должен был вылететь в Тунис в 04:20 по местному времени (00:20 мск) 31 августа. Фактически пассажиры отправились к месту отдыха только спустя 22 часа - в 02:16 по местному времени (22:16 мск) на отремонтированном самолете.

На рейс было зарегистрировано 206 пассажиров, в том числе, 29 детей. Они были обеспечены напитками, горячим питанием. 160 человек ожидали вылета в предоставленной авиакомпанией гостинице, остальные - в аэропорту или дома.

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