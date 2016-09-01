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Томские ученые разработали методику поиска экстремистских групп в соцсетях

Сибирь
1 сентября, 9:41 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, сентября. /ТАСС
Специалисты проводили социально-сетевой анализ, который позволяет определить, кто является лидером группы, какие связи существуют внутри сообщества, насколько оно сплочено и устойчиво
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ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Социологи и программисты Томского госуниверситета (ТГУ) впервые в России масштабно изучили экстремистские сообщества в социальной сети "ВКонтакте" и создали методику поиска таких групп. Она может быть использована при разработке программ противодействия молодежному экстремизму, сообщили в пресс-службе вуза.

"Объектом изучения была выбрана сеть "ВКонтакте" - самая многочисленная из русскоязычных. С помощью специальных , разработанных на основе зарубежного опыта, определялись "группы риска". Для их поиска использовались так называемые лингвистические маркеры - ключевые словосочетания "экстремистского лексикона", - рассказали в вузе.

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Там пояснили, что специалисты проводили социально-сетевой анализ, который позволяет определить, кто является лидером группы, какие связи существуют внутри сообщества, насколько оно сплочено и устойчиво. С помощью поисковой системы одной из московских компаний исследователи отыскивали посты, содержащие ключевые фразы, идентифицировали группы. После чего социологи обрабатывали их на предмет экстремистских проявлений. Были отобраны 11 групп с общим числом участников около 210 тыс. рублей с наиболее выраженным экстремистским уклоном, в которых ученые определили возрастной, гендерный состав пользователей и географию проживания.

"Оказалось, что большинство участников групп - почти 70% - это мужчины в возрасте от 16 до 28 лет. Из регионов в лидерах - Центральный и Приволжский федеральные округа. Менее всего вовлечены в эти сообщества жители Сибири и Дальнего Востока", - привели в пресс-службе слова сотрудника лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Вячеслава Гойко.

В вузе рассказали, что за время исследования одна из изучаемых групп была закрыта Роскомнадзором, еще одна попала в список запрещенных. "Это говорит о том, что методика поиска, разработанная учеными ТГУ, является правильной", - считают в университете.

Там также отметили, что результаты исследований могут быть использованы для разработки федеральных и региональных программ по противодействию молодежному экстремизму.

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