Восемь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске

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ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, автобус врезался в рекламную конструкцию, по данному факту проводится доследственная проверка.
"1 сентября пассажирский автобус номер 37, следовавший от Центрального рынка до микрорайона Ново-Ленино в Иркутске, врезался в рекламную конструкцию", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе мэрии Иркутска, в результате происшествия пострадали восемь человек. "Всем оказана медицинская помощь. Все пассажиры застрахованы и получат компенсацию", - отметили в администрации.
По данным городского управления транспорта, перед рейсом водитель автобуса проходил медицинское освидетельствование. Транспортное средство также было осмотрено, технических неисправностей не выявлено.
Сейчас следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в Следственном управлении.