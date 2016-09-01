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Восемь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске

Сибирь
1 сентября, 15:12 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, сентября. /ТАСС
По данным СК, автобус врезался в рекламную конструкцию
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ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, автобус врезался в рекламную конструкцию, по данному факту проводится доследственная проверка.

"1 сентября пассажирский автобус номер 37, следовавший от Центрального рынка до микрорайона Ново-Ленино в Иркутске, врезался в рекламную конструкцию", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Иркутска, в результате происшествия пострадали восемь человек. "Всем оказана медицинская помощь. Все пассажиры застрахованы и получат компенсацию", - отметили в администрации.

По данным городского управления транспорта, перед рейсом водитель автобуса проходил медицинское освидетельствование. Транспортное средство также было осмотрено, технических неисправностей не выявлено.

Сейчас следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в Следственном управлении.

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