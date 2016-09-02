Продавцы контрафактного виски, из-за которого погибли трое человек, осуждены в Красноярске

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Советский и Свердловский районные суды Красноярска вынесли обвинительные приговоры Денису Комогорцеву и Антону Животову. Они признаны виновными в распространении контрафактного виски, из-за которого в ноябре 2015 года три человека погибли и четверо получили тяжелое отравление, сообщила пресс-служба управления Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе (СФО).

"Суды, учитывая раскаяние в содеянном и признание подсудимыми своей вины, назначили Комогорцеву наказание в виде 4 лет лишения свободы, Животову, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, - 1 год 8 месяцев лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в ноябре 2015 года Комогорцев и Животов независимо друг от друга под видом одной из известных марок виски сбыли горожанам несколько бутылок напитка, опасного для жизни и здоровья, не отвечающего требованиям безопасности. В результате употребления проданного Комогорцевым напитка, содержащего метиловый спирт, погибли два человека, трое получили тяжелое отравление. От напитка, сбытого Животовым, один человек погиб и четверо получили тяжелое отравление.

Надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 и ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть потребителей) осуществляло управление Генеральной прокуратуры России в СФО. Расследование уголовного дела в отношении организаторов поставки в Красноярск контрафактного алкоголя, из-за употребления которого в ноябре 2015 года погибли 9 человек и 26 были госпитализированы, и его распространителей продолжается.