Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омский яхтсмен предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек

Сибирь
2 сентября, 8:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, сентября. /ТАСС
По версии следствия, ночью 20 июня обвиняемый с друзьями совершал прогулку на яхте по реке Иртыш, в 20 метрах от берега она опрокинулась и затонула
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Омский яхтсмен-чемпион предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек в результате ночной прогулки по Иртышу. Согласно санкции статьи, 18-летнему спортсмену грозит до 4 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Омска", - говорится в сообщении.

Яхтсмену предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

По версии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, ночью 20 июня обвиняемый с друзьями совершал прогулку на яхте вверх по течению реки Иртыш. Когда яхта находилась в 20 метрах от берега в районе СНТ "Заря", она опрокинулась и затонула. В результате происшедшего двое из шести добиравшихся вплавь до берега пассажиров, утонули.

Следствием установлено, что обвиняемый допустил многочисленные нарушения требований безопасности плавания, что привело к случившейся трагедии. Он превысил пассажировместимость (7 человек, вместо предельно допустимых 6), не обеспечил пассажиров спасательными жилетами, допустил перемещение всех пассажиров на левый борт яхты, что привело к ее опрокидыванию.

Кроме того, рулевой вышел в плавание ночью на яхте, не оборудованной ходовыми огнями, рискуя столкнуться с препятствиями, встречными и попутными судами. На борту отсутствовали обязательные средства спасения и средства первой медицинской помощи, отмечает СК.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с 5 лет занимается парусным спортом, является кандидатом в мастера спорта, членом Федерации парусного спорта по Омской области, двукратным чемпионом Сибири, чемпионом первенства России по командным гонкам. На протяжении последних четырех лет - чемпион Омской области в классе яхта Ассоль "Ольга".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
2
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
3
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
6
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама