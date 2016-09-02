Омский яхтсмен предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек

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НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Омский яхтсмен-чемпион предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек в результате ночной прогулки по Иртышу. Согласно санкции статьи, 18-летнему спортсмену грозит до 4 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Омска", - говорится в сообщении.
Яхтсмену предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").
По версии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, ночью 20 июня обвиняемый с друзьями совершал прогулку на яхте вверх по течению реки Иртыш. Когда яхта находилась в 20 метрах от берега в районе СНТ "Заря", она опрокинулась и затонула. В результате происшедшего двое из шести добиравшихся вплавь до берега пассажиров, утонули.
Следствием установлено, что обвиняемый допустил многочисленные нарушения требований безопасности плавания, что привело к случившейся трагедии. Он превысил пассажировместимость (7 человек, вместо предельно допустимых 6), не обеспечил пассажиров спасательными жилетами, допустил перемещение всех пассажиров на левый борт яхты, что привело к ее опрокидыванию.
Кроме того, рулевой вышел в плавание ночью на яхте, не оборудованной ходовыми огнями, рискуя столкнуться с препятствиями, встречными и попутными судами. На борту отсутствовали обязательные средства спасения и средства первой медицинской помощи, отмечает СК.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с 5 лет занимается парусным спортом, является кандидатом в мастера спорта, членом Федерации парусного спорта по Омской области, двукратным чемпионом Сибири, чемпионом первенства России по командным гонкам. На протяжении последних четырех лет - чемпион Омской области в классе яхта Ассоль "Ольга".