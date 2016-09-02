Почтальоны отбились от грабителей в забайкальской тайге, сохранив 2 млн рублей

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Почтальоны отбились от грабителей в забайкальской тайге, сохранив 2 млн рублейСибирь 2 сентября, 11:09
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Неизвестные с оружием напали на почтовую автомашину УАЗ, принадлежащую филиалу "Почты России" в Забайкальском крае, почтальоны сумели самостоятельно отбиться от грабителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Один из нападавших в маске произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, предположительно карабина, по автомобилю, следовавшему по трассе Могоча - Тупик, были пробиты переднее и заднее правые колеса. 54-летний водитель почтовой автомашины не растерялся и, увеличив скорость, попытался скрыться от нападавших, - рассказал собеседник агентства. - Однако движение на неисправном автомобиле было серьезно затруднено, поэтому водитель и сопровождающий его работник "Почты России", оторвавшись от грабителей на некоторое расстояние, бросили машину и скрылись в лесу".
В пресс-службе отметили, что у почтальона и водителя с собой был специальный несгораемый мешок с деньгами, предназначенными для социальных выплат жителям района, в нем было около 2 млн рублей.
"Воспользовавшись мобильным телефоном, почтовые работники сообщили о совершенном нападении в полицию и после приезда оперативной группы на место происшествия вышли из тайги на дорогу", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия сотрудники почты не пострадали, а деньги находятся в целости и сохранности.
"Забайкальский филиал оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников", - заключили в пресс-службе.