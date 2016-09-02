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Почтальоны отбились от грабителей в забайкальской тайге, сохранив 2 млн рублей

Сибирь
2 сентября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Один из нападавших в маске произвел несколько выстрелов, предположительно, из карабина, по автомобилю, следовавшему по трассе Могоча - Тупик
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© Александр Колбасов/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Неизвестные с оружием напали на почтовую автомашину УАЗ, принадлежащую филиалу "Почты России" в Забайкальском крае, почтальоны сумели самостоятельно отбиться от грабителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Один из нападавших в маске произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, предположительно карабина, по автомобилю, следовавшему по трассе Могоча - Тупик, были пробиты переднее и заднее правые колеса. 54-летний водитель почтовой автомашины не растерялся и, увеличив скорость, попытался скрыться от нападавших, - рассказал собеседник агентства. - Однако движение на неисправном автомобиле было серьезно затруднено, поэтому водитель и сопровождающий его работник "Почты России", оторвавшись от грабителей на некоторое расстояние, бросили машину и скрылись в лесу".

В пресс-службе отметили, что у почтальона и водителя с собой был специальный несгораемый мешок с деньгами, предназначенными для социальных выплат жителям района, в нем было около 2 млн рублей.

"Воспользовавшись мобильным телефоном, почтовые работники сообщили о совершенном нападении в полицию и после приезда оперативной группы на место происшествия вышли из тайги на дорогу", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия сотрудники почты не пострадали, а деньги находятся в целости и сохранности.

"Забайкальский филиал оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников", - заключили в пресс-службе.

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