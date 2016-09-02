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Военный городок учебного центра ВДВ в Омске получил после капремонта более 50 объектов

Сибирь
2 сентября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Кроме того, Спецстроем России возведены четыре блочно-модульные казармы для младших специалистов
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военный городок 242-го учебного центра Воздушно-десантных войск в поселке Светлый в Омске получил после капремонта более 50 объектов. Об этом в ходе селекторного совещания в российском военном ведомстве заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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"Спецстроем России возведены четыре блочно-модульные казармы для младших специалистов. Личный состав заселен. Еще три казармы кубрикового типа на 330 человек планируется передать в эксплуатацию до конца текущего года. Помимо этого, завершен капитальный ремонт более 50 объектов", - перечислил министр.

В городке также продолжается строительство воздушно-десантного комплекса и универсального спортивно-тренировочного комплекса "Старт".

В ночь на 13 июля 2015 года в учебном центре ВДВ в поселке Светлый обрушилась четырехэтажная казарма, в результате чего погибли 24 десантника. Позднее было принято решение снести это здание и построить вместо него три новые казармы.

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