Директора компании в Хакасии подозревают в незаконной добычи золота на 40 млн рублей

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КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Хакасии в отношении директора горнодобывающей компании "Аврора" за незаконную добычу золота на 40 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего директора ООО "Горнодобывающая компания "Аврора". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий, повлекшее причинение значительного ущерба)", - сказали в СК.
По предварительным данным, "Аврора" с ноября 2015 по июнь 2016 года в нарушение федерального закона РФ "О недрах" и лицензии незаконно добыла около 14 кг химически чистого золота (пробность составила 900). Ущерб государству составил более 40 млн рублей.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены осмотры, обыски, допрашиваются свидетели, отметили в СК.