В Кузбассе будут судить работника шахта "Карагайлинская", где из-за обрушения погиб горняк

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области передали в суд уголовное дело в отношении исполняющего обязанности помощника начальника очистного участка №3 шахты "Карагайлинская", где в конце июня из-за обрушения погиб горнорабочий, еще один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Работнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции предусматривают до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый 29 июня выдал наряд горнорабочему на демонтажные работы. "Помощник видел, что работы проводятся в нарушении "Паспорта демонтажа оборудования и частично элементов крепи на вентиляционном и конвейерном штреке" - крепь усиления (деревянные рудстойки) и ручная таль отсутствовали, однако работы он не остановил", - отметили в пресс-службе.

О шахте

Вечером 29 июня на "Карагайлинской" произошло обрушение кровли. В момент происшествия в горных выработках находились 33 человека. Один человек получил травмы, 34-летний горнорабочий погиб под завалами. После проведения спасательной операции его тело обнаружили спасатели и подняли на поверхность.

Как ранее сообщал ТАСС, в июне шахта возобновила проходческие работы спустя полгода перерыва. В начале 2016-го было принято решение о приостановке, в том числе из- за низкого качества добываемого угля: добыча велась в лаве, имеющей нарушения (с породой - прим. ТАСС).

До июля 2016 года "Шахтоуправление "Карагайлинское", первая очередь которого построена в 2014 году, значилось в составе угольной компании "Заречная". С начала августа предприятие больше нет в списке активов "Заречной". Тогда же источник в администрации области сообщил ТАСС, на уровне переговоров рассматривается возможность перехода шахту к "Газпромбанку" с частью долгов. По данным выписки из ЕГРЮЛ на 5 сентября, пока "Заречная" остается владельцем 98,97% доли предприятия.