Алтайские школьники сыграют артековцев в фильме Гарика Сукачева о Чуйском тракте

БАРНАУЛ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Школьники города Белокуриха Алтайского края сыграют пионеров международного детского лагеря "Артек", эвакуированного на сибирский курорт 11 сентября 1942 года, в фильме "Алтайская песня", режиссером-постановщиком и главным действующим лицом которого выступает поэт, композитор, актер, кинорежиссер Игорь (Гарик) Сукачев. Первый съемочный день на Алтае запланирован на 6 сентября, сообщил журналистам Сукачев.

"Для меня было открытием, что "Артек" находился в эвакуации в Белокурихе во время Великой Отечественной войны. Для всех детей Советского Союза этот лагерь был настоящей "детской республикой", сейчас на курорте стоит небольшой памятный камень, посвященный "Артеку". Мы будем снимать, в том числе, и о времени эвакуации. Актерами станут школьники города - с киностудии им. М. Горького мы привезли для этого реквизит, костюмы", - сказал Сукачев.

Как сообщалось ранее, главным "персонажем" фильма "Алтайская песня", помимо самого Сукачева, который весь фильм будет путешествовать по Алтаю на своем мотоцикле Harley-Davidson, станет одна из самых известных и красивых в России дорог - Чуйский тракт, населенные пункты, расположенные вдоль него, и люди, живущие на Алтае. Съемки самого тракта начнут с города Бийска, последней же локацией станет место неподалеку от границы с Монголией в Республике Алтай.

"Есть небольшие заминки - пока не удалось договориться с пограничниками, чтобы снимать на заставе. Может быть, нас пустят - мы писали массу писем по этому поводу. Даже Сергей Кожугетович (Шойгу, министр обороны РФ - прим. ТАСС) принимал в этом участие, за что ему огромное спасибо, пока решаем вопрос", - отметил режиссер.

Среди интересных моментов в рамках съемок Сукачев отметил 17 сентября - на этот день запланирована встреча с российским байкерами на 744-м километре Чуйского тракта, где установлен памятник шоферам, работавшим во время Великой Отечественной войны. "На этой точке мы планируем снять большой проезд байкеров - надеемся, все соберутся, это будет очень интересно - лавина мотоциклов", - поделился инициатор проекта.

Фильм "Алтайская песня"

О том, что Гарик Сукачев проедет по Алтаю на мотоцикле и снимет фильм о Чуйском тракте, стало известно в начале лета этого года, уже в июле съемочная группа проехала два региона для выбора локаций. По словам самого Сукачева, это фильм в первую очередь о природе и людях. В фильме будут использованы многие известные в России символы Алтая - шаманы, "Принцесса Укока", старообрядцы, места, по которым проходила экспедиция Рериха. Кроме того, будет использована и история песни, и сама песня "Есть по Чуйскому тракту дорога".

"Я много лет хотел снять фильм об Алтае, о Чуйском тракте. Наверное, все началось с Шукшина - хотелось увидеть, где он родился, увидеть его родину - Алтай его глазами", - отметил Сукачев.

По словам режиссера, фильм станет, в том числе и своеобразным позиционированием туристического потенциала двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай. В ленту попадут город-курорт Белокуриха, село Полеводка с этнопарком, родина Шукшина - село Сростки, ОЭЗ туристско- рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", пасеки, Семинский перевал, перевал Чике-Таман и многие другие точки.

Фильм снимается по заказу Первого канала при поддержке Русского географического общества. Планируется, что работа над полуторачасовой лентой будет завершена в конце 2016 года - начале 2017 года.