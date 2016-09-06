Томские ученые создали прибор, прогнозирующий землетрясения по электромагнитным полям

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые томского Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) Сибирского отделения РАН разработали геофизический регистратор, с помощью которого прогнозируют землетрясения, оценивают сейсмоопасность территории и даже определяют положение земного ядра, сообщили в пресс-службе федерального проекта "ИНО Томск".

Развернуть Многоканальный геофизический регистратор МГР-01 © Институт мониторинга климатических и экологических систем Многоканальный геофизический регистратор МГР-01 © Институт мониторинга климатических и экологических систем

"Многоканальный геофизический регистратор МГР-01 представляет собой небольшой "чемоданчик" весом около 3 кг. Он был разработан для измерения электромагнитных полей, излучаемых Землей", - говорится в сообщении.

Кроме самого прибора, который по своим характеристикам, как утверждают разработчики, превосходит все зарубежные аналоги, томские ученые разработали алгоритмы и программное обеспечение для "прочтения" электромагнитных сигналов. Устройство имеет широкий спектр применения - от разведки месторождений до мониторинга опасных геологических процессов. Например, после аварии на атомной электростанции (АЭС) в Фукусиме сибирские ученые исследовали площадки во Вьетнаме, где планировалось построить две АЭС, и подтвердили, что имеющиеся разломы в земной коре не представляют опасности, поскольку неактивны.

"Наше оборудование можно настроить и на постоянный мониторинг. Как только начнутся деформации земной коры, которые происходят перед землетрясениями, излучение будет меняться, и приборы это зафиксируют", - привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника института Сергея Малышкова.

Самая большая система мониторинга с использованием МГР-01 развернута на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. Он частично проходит над оползнеопасными участками, а при подвижках оползней может произойти прорыв газопровода и авария. Система прогнозирует подвижки оползня, и тогда газовики либо останавливают транспорт топлива, либо переводят его на резервные нитки.

В настоящее время с помощью сети станций в Северном полушарии (от Северного Кавказа до Камчатки) институт ведет мониторинг процессов, происходящих в центре Земли. В НИИ считают, что если развернуть сеть регистраторов и в Южном полушарии, можно будет не только точно определять положение земного ядра, но и ежедневно следить за его перемещениями - чего не могут делать иностранные ученые методом сейсмологических наблюдений. "Мы можем определить положение ядра с помощью своего оборудования, не дожидаясь землетрясений. Для этого нужно установить в Южном полушарии хотя бы 15 станций, а это серьезные деньги", - отметил ученый.