ЛПК мощностью 440 тыс. кубометров пиломатериалов запустили в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. АО "Краслесинвест", дочерняя компания "Внешэкономбанка" (ВЭБ), запустила лесопромышленный комплекс (ЛПК) мощностью 440 тыс. кубометров пиломатериалов в год в Богучанском районе Красноярского края.
"Сейчас работает первая линия. Мощности позволяют увеличить объемы, думаю, выйдем на 650 тыс. кубометров в 2017 году", - сообщил журналистам председатель ВЭБ Сергей Горьков.
Реализация проекта началась в 2009 году. Начать производство попытались в 2014 году, однако из-за трудностей с созданием инфраструктуры официальный запуск промышленного производства состоялся только через два года.
Как пояснил директор управления лесоперерабатывающего комплекса госкорпорации Павел Билибин, в 2017 году может быть запущено производство пеллет с инвестициями в $10 млн. По его словам, также до конца года ВЭБ определится со строительством целлюлозного производства на базе "Краслесинвеста". "Решение о строительстве целлюлозного производства может быть принято до конца года", - сказал он.
Объем производства может составить до 500 тыс. тонн. Возможные инвестиции в проект пока не сообщаются.