Новосибирская область удвоит площади теплиц для выращивания овощей

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Площади тепличных хозяйств в Новосибирской области к концу 2017 года увеличатся вдвое, превысив 40 гектаров. О планах по открытию в регионе новых теплиц рассказал журналистам губернатор Владимир Городецкий.

"Сейчас настолько развернута работа, что, убежден, к концу 2017 года мы получим удвоение количества гектаров закрытого грунта", - сказал он.

По данным Городецкого, сейчас в регионе в закрытом грунте работают три хозяйства. Самое крупное из них - комбинат "Новосибирский" располагает 17 га теплиц. У двух других по 2,4 и 1,2 га.

"В ноябре будет запущена в работу первая очередь развития тепличного комбината "Новосибирский" (9 га), а на будущий год в середине года - еще 8 га. То же самое в "Садах Сибири": сегодня идет проектирование, и уже в этом году начнется строительство еще на 3 га тепличного производства", - сообщил губернатор.

Городецкий особо отметил высокую производительность "Новосибирского" комбината - 250 кг плодоовощной продукции с 1 кв. м парникового хозяйства. По его словам, производительность следующего по показателям российского хозяйства - 125-130 кг.

"Вот какая разница. Это о чем говорит говорить? Высокие индустриальные технологии, самые современные. Поэтому такой уровень", - отметил губернатор. По его данным, производство овощей в открытом грунте (картофель, капуста, морковь) в этом году также значительно выросло. Самый большой прирост у картофеля, которого произвели на 80% больше, чем годом ранее.