Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирская область удвоит площади теплиц для выращивания овощей

Сибирь
6 сентября, 15:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, сентября. /ТАСС
Сейчас в регионе в закрытом грунте работают три хозяйства. Самое крупное из них - комбинат "Новосибирский" располагает 17 га теплиц
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Площади тепличных хозяйств в Новосибирской области к концу 2017 года увеличатся вдвое, превысив 40 гектаров. О планах по открытию в регионе новых теплиц рассказал журналистам губернатор Владимир Городецкий.

"Сейчас настолько развернута работа, что, убежден, к концу 2017 года мы получим удвоение количества гектаров закрытого грунта", - сказал он.

По данным Городецкого, сейчас в регионе в закрытом грунте работают три хозяйства. Самое крупное из них - комбинат "Новосибирский" располагает 17 га теплиц. У двух других по 2,4 и 1,2 га.

"В ноябре будет запущена в работу первая очередь развития тепличного комбината "Новосибирский" (9 га), а на будущий год в середине года - еще 8 га. То же самое в "Садах Сибири": сегодня идет проектирование, и уже в этом году начнется строительство еще на 3 га тепличного производства", - сообщил губернатор.

Городецкий особо отметил высокую производительность "Новосибирского" комбината - 250 кг плодоовощной продукции с 1 кв. м парникового хозяйства. По его словам, производительность следующего по показателям российского хозяйства - 125-130 кг.

"Вот какая разница. Это о чем говорит говорить? Высокие индустриальные технологии, самые современные. Поэтому такой уровень", - отметил губернатор. По его данным, производство овощей в открытом грунте (картофель, капуста, морковь) в этом году также значительно выросло. Самый большой прирост у картофеля, которого произвели на 80% больше, чем годом ранее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама