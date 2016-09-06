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Миллер: в Омскую область "Газпром нефть" вкладывает больше, чем в другие регионы России

Сибирь
6 сентября, 15:28 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
По данным правительства Омской области, в 2015 году предприятия группы "Газпром" заплатили 4,5 млрд рублей налогов
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ОМСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Компания "Газпром нефть" вкладывает в Омскую область больше, чем в другие 49 регионов страны, в которых она присутствует. Об этом во вторник в Омске заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"По платежам в региональный бюджет и финансированию соцпрограмм "Газпром нефть" уделяет главное внимание Омской области. По этому показателю Омск занимает первое место среди регионов ее присутствия. Совместная работа в этом направлении будет продолжена", - сказал Миллер.

По данным правительства Омской области, в 2015 году предприятия группы "Газпром" заплатили 4,5 млрд рублей налогов, что составляет 10% регионального бюджета. Социальные инвестиции в том же году превысили 2 млрд рублей и должны увеличиться в текущем году на 10%.

Как отметил губернатор Омской области Виктор Назаров, за последние три года только в реконструкцию улиц Ленина и Чокана Валиханова "Газпром" вложил около 4 млрд рублей. По программе "Родные города" компания "Газпром нефть" построила десятки комплексных спортивных площадок и министадионов. Два самых крупных спорткомплекса с бассейнами, многофункциональными и атлетическими спортзалами вводятся сейчас на улицах Конева и Дианова.

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