Сибирские ученые хотят разместить станцию нефтеразведки на дрейфующей льдине в Арктике

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН разрабатывают проект по созданию в Арктике уникальной геофизической станции, которая будет проводить нефтеразведку, дрейфуя во льдах. По сравнению с другими методами, применяющимися сегодня в Арктике, этот достаточно дешев и экологичен, сообщил главный научный сотрудник лаборатории геоэлектрики ИНГГ СО РАН Владимир Могилатов.

"Этот проект возник на фоне возрастающей потребности в геофизических исследованиях Арктики. Мы обращаемся к опыту станций "Северный полюс" (СП), сначала советских, а потом и российских, которые дрейфовали на арктических льдах бывало и больше года, проплывая расстояния в несколько тысяч километров", - приводит слова Могилатова официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Ученый уточнил, что станция "Северный полюс" проводила в основном метеорологические наблюдения и не располагала геофизическими приборами для изучения геологии дна. Новые исследования позволят оценить вероятность нахождения в Арктическом бассейне полезных ископаемых, в первую очередь нефти.

Вертикальные токи через льды и океан

Морская вода и льды делают бесполезными большую часть традиционных геологических методов. Ученые ИНГГ СО РАН предложили использовать для исследования Арктики нестандартный электромагнитный метод: зондирование вертикальными токами. Он основан на применении особого сложного источника поля (кругового электрического диполя) и позволяет фиксировать в отклике тонкие аномальные эффекты. Это один из немногих методов, способный работать в условиях Арктики; он уже опробован в наземном варианте, прежде всего на углеводородных залежах, показав высокую эффективность.

Для перемещения установки исследователи планируют использовать дрейфующий лед. Однажды разместив на нем масштабные электроразведочную, питающую и, частично, приемную конфигурации, ученые получат возможность в течение долгого времени проводить наблюдения по мере движения установки относительно дна океана. Предполагается, что геологическая станция будет дрейфовать примерно тем же маршрутом, что и "Северный полюс".

Пока неизвестно, будет ли станция дрейфовать автономно либо вместе с обслуживающим ее персоналом. Плюс второго варианта в том, что все будет под контролем и, в случае небольшой аварии, люди смогут устранить мелкие неполадки. С другой стороны, все необходимые измерения вполне можно осуществлять и без человеческого участия, к тому же такой подход значительно удешевит эксперимент.

Питаемая солнцем и ветрами

Отдельным вопросом встает энергообеспечение дрейфующей установки. В рамках проекта новосибирских ученых предполагается использовать возобновляемые источники энергии: ветряки (ветра в Арктике есть всегда) и, возможно, солнечные батареи. Схема функционирования станции в этом случае будет примерно следующей: неделю она работает, а другую просто дрейфует, накапливая энергию. Высказывалась идея разместить на станции компактный ядерный реактор, но от нее пока отказались: во-первых, это дорого, а во-вторых, возникнет много вопросов с точки зрения экологии.

Сегодня проект находится на стадии разработки, проводится трехмерное математическое моделирование работы такой установки, обсуждаются технологические моменты, набор необходимых измерений, возможные помехи, например, природные электромагнитные поля. Ученые предполагают, что заказчиком исследований может стать крупная нефтедобывающая компания, такая как "Роснефть" или "Газпром". Реализовать такой масштабный проект своими силами институт не сможет.