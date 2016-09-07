Новосибирский госуниверситет запустит первый русскоязычный открытый онлайн-курс по ГМО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) в октябре запустит первый русскоязычный открытый онлайн-курс по генетически модифицированным организмам (ГМО), кроме того, еще две программы: по драгоценным камням и биосенсорам. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Как выбирают темы

"Мы очень тщательно подходим к выбору тем, которые предлагаем нашим потенциальным слушателям. И опыт первых двух курсов показал, что это не зря", - сказала руководитель отдела дистанционного образования НГУ Ольга Ечевская, слова которой приводятся в сообщении. Первыми курсами НГУ на платформах Coursera и "Лекториум" стали "Генетика" и "Основы вирусологии", за полгода их прослушали более 13 тысяч человек.

"Формируя пул дисциплин для запуска в сентябре, мы старались выбрать то, что может быть не только познавательным, но и полезным практически. Так родилась идея сделать лекции по проблематике генетически модифицированных организмов: в последнее время эта тема поднимает много шума в СМИ и на различных форумах. Очевидно, что курс может пригодиться не только тем, кто серьезно интересуется вопросами трансгенеза, но и самой широкой категории слушателей - огромное количество людей хочет знать, насколько безопасно то, что они едят каждый день", - отметила она.

Аналогичная ситуация с курсом, посвященным геммологии, науке о драгоценных камнях. Это курс "достаточно серьезный, чтобы сказать что-то новое профессионалам, которые с драгоценными камнями работают, но при этом должен оказаться доступным и полезным для тех, кто эти камни, например, покупает", сообщила Ечевская.

Разработчики

Курс о ГМО - один из первых доступных широкой аудитории пользователей в мире и первый на русском языке. Его разработали преподаватели факультета естественных наук НГУ Нариман Баттулин, Вениамин Фишман и Алексей Мензоров. Слушатели курса узнают, что такое ГМО, где можно встретить продукты генной инженерии в обычной жизни, как модифицированные организмы помогают в научных исследованиях и производстве лекарств. Обсуждается и то, чем грозит употребление ГМО в пищу.

Курс "Биосенсоры" разработала кандидат биологических наук Анна Юшкова, которая затрагивает в лекциях такие темы, как способность животных ориентироваться по магнитным или электрическим полям и ощущать недоступные людям запахи, звуки, световые волны.

Обучение на курсах "ГМО: технологии создания и применение" и "Драгоценные камни: диагностика и экспертиза" начнется 3 октября 2016 года; курс "Биосенсоры" станет доступен 21 ноября 2016 года. При этом доступ к материалам курсов на Coursera бесплатный.