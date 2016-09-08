СК проводит проверку по факту возврата рейса Кызыл - Красноярск в аэропорт

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НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту возврата в аэропорт вылета самолета АТR-42, следовавшего по маршруту Кызыл - Красноярск. На борту находились 29 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.
"По предварительным данным, после взлета произошло срабатывание датчика открытия багажного отделения, в связи с этим командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Воздушное судно благополучно совершило посадку, в результате которой никто из 3 членов экипажа и 29 пассажиров не пострадал, воздушное судно повреждений не получило", - сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Как ранее сообщалось, 8 сентября около 13 часов по местному времени (09:00 мск) в аэропорт вылета города Кызыла совершил возврат самолет АТR-42 авиакомпании "Таймыр-Авиа". В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.