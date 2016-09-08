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Омский союз журналистов требует наказать депутата, напавшего на репортера

Сибирь
8 сентября, 14:33 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Анатолий Петров
По данным организации, депутат Калачинского райсовета Александр Овчаренко напал на журналиста, когда тот попытался задать вопрос о дольщиках микрорайона "Ясная поляна"
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ОМСК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Петров/. Омский союз журналистов потребовал привлечь к ответственности депутата райсовета за нападение на корреспондента "Первого городского телеканала", сообщила корреспонденту ТАСС председатель организации Татьяна Бессонова.

"Нападение на журналиста Вахита Ниязова совершил накануне помощник кандидата в депутаты Законодательного собрания Хабулды Шушубаева, депутат Калачинского райсовета Александр Овчаренко. Инцидент произошел в селе Царицыно Калачинского района, где Шушубаев проводил встречу с избирателями", - сказала Бессонова.

Овчаренко напал на журналиста, когда тот попытался задать Шушубаеву вопрос о "кинутых" дольщиках микрорайона "Ясная поляна", который строила компания последнего. Депутат райсовета несколько раз ударил репортера, а затем выхватил у него из рук микрофон и выбросил его на улицу.

Ниязов и руководство телеканала, на котором он работает, написали заявления в полицию с требованием Овчаренко к уголовной ответственности.

В управлении МВД по Омской области корреспонденту ТАСС сообщили, что заявление Ниязова в полицию поступило и зарегистрировано. "Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве.

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