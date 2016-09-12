В Кузбассе будут платить за дистанционное трудоустройство инвалидов

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти Кемеровской области компенсируют до 50 тыс. рублей работодателям, которые будут создавать дистанционные рабочие места для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Аман Тулеев (губернатор региона - прим.ТАСС) принял решение компенсировать расходы на оборудование рабочего места предпринимателям, организациям и предприятиям, которые принимают инвалидов на дистанционную работу. Эти работодатели получат до 50 тыс. рублей на покупку компьютера и подключение к интернету для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья", - сказали в пресс- службе.

Чтобы получить финподдержку, работодателям необходимо обратиться в центры занятости. Как ранее сообщал ТАСС, всего в регионе более 252 тыс. инвалидов, в том числе 83 тыс. - в трудоспособном возрасте, из них работают 25,6 тыс. человек.

Как добавили в администрации, губернатор также поручил департаменту труда и занятости населения "организовать в Кузбассе интернет-биржи труда, где будут размещены только объявления с вакансиями на работу в домашних условиях". Всего в настоящее время в Кузбассе таким образом трудятся 10,7 тыс. человек.

"Удаленная работа дает ряд преимуществ, во многом помогает сохранить здоровье и сэкономить семейный бюджет. Работник получает свободный график, при этом не платит за бензин и столовую. Это идеальный вариант для матерей с маленькими детьми, сельских жителей, студентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Такая форма выгодна и предприятиям: не надо обустраивать рабочее место, платить за аренду офиса, свет, тепло, воду", - добавили в пресс- службе.