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В Омской области отменили продажу земли на 60 млн рублей за бесценок

Сибирь
12 сентября, 16:14 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Должностные лица администрации Кормиловского района реализовали земельный участок площадью более 2147 га частному лицу за 2,1 млн рублей
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ОМСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Кормиловский районный суд Омской области по иску прокуратуры признал недействительным договор купли-продажи земельного участка стоимостью 60 млн рублей, проданного за 2,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованиями признать недействительным заключенный договор купли-продажи и применить последствия недействительности сделки. Кормиловский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, в декабре минувшего года должностные лица администрации Кормиловского района реализовали за 2,1 млн рублей частному лицу земельный участок сельскохозяйственного назначения (площадью более 2147 га) кадастровой стоимостью около 60 млн рублей. Ранее покупатель арендовал эти земли и имел задолженность по аренде в размере 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении неустановленных лиц. Ведется расследование.

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