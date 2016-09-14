Инвестиции в газификацию Омской области до 2020 г. могут быть увеличены до 6,2 млрд руб.

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Суммарный объем инвестиций "Газпрома" и правительства Омской области в развитие газификации региона вырастет в 2016-2020 годах до 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает "Газпром" по итогам подписания председателем правления компании Алексеем Миллером и губернатором Омской области Виктором Назаровым программы развития газоснабжения и газификации региона до конца 2020 года.
"Суммарный объем инвестиций "Газпрома" и правительства Омской области в развитие газификации региона значительно вырастет. Если в 2006-2015 годах он составил 2,1 млрд руб., то с 2016 по 2020 годы, согласно программе, оценивается в 6,2 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.
В результате совместной работы "Газпрома" и правительства Омской области уровень газификации региона увеличился с 14,3% до 28,6% (в том числе в городах - до 30,1%, в сельской местности - до 29,4%).
В соответствии с документом, "Газпром", в частности, повысит надежность газоснабжения г. Омска, создаст условия для газификации г. Называевска и 39 сел, деревень и поселков в Большереченском, Горьковском, Называевском, Тюкалинском районах области. Для этого планируется построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 400 км, пять газораспределительных станций. Cо своей стороны правительство области обеспечит строительство около 560 км внутрипоселковых сетей и подготовку к приему газа потребителей - более 11 тыс. квартир и домовладений, а также 98 котельных.
"Газификация регионов дает мощный стимул для ускорения их социально-экономического развития. Эта работа в Омской области набрала хороший темп. Регион уверенно входит в число субъектов, которые в полном объеме и точно в срок выполняют обязательства по подготовке потребителей к приему газа. В ближайшие годы, благодаря совместной работе "Газпрома" и правительства региона, сетевой природный газ придет в 44 населенных пункта, тысячи людей смогут улучшить качество жизни", - приводит пресс-служба слова Алексея Миллера.
Между ПАО "Газпром" и правительством Омской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации и дорожная карта проекта "Расширение использования высокотехнологичной продукции наукоемких организаций Омской области, в том числе импортозамещающей, в интересах "Газпрома".